Jubilerer med rekord

Bjørn Kvalheim i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag (OKFH) på Raudeberg forteller til Fjordenes Tidende at 2017 ligger an til å bli et historisk godt lærlingår for OKFH.

– Vi har aldri hatt så mange lærlinger i sving før. Vi har fått syv nye medlemsbedrifter i løpet av året, og alle som ville ha læreplass i våre fag fikk seg plass, samt at vi fikk plassert en del fra andre fylker. OKFH har hatt 20 årsjubileum i år, og selv om vi ikke har hatt noen markering av det, må vi si oss veldig fornøyde med jubileumsåret. Bjørn Årdal, Hyen Fisk, Sande Settefisk, OFS Måløy, Sjøbrem Ottobas og Moldøen Supply (nå Nordic Emballasje AS) er våre nye medlemmer i 2017, forklarer Kvalheim.

Fordelingen av lærling er for øyeblikket slik:

Fiske og fangst: 14

Akvakultur: 17

Matros: 13

Motormann: 5

TAF/YSK akvakultur: 7

TAF/YSK laboratorie: 2

Salgsfaget: 2

– Vi håper at når John Heimvik er på plass på nyåret så vil det bidra til at vi kan stabilisere oss på ca. 60 lærlinger, eller aller helst øke ytterligere, og i tillegg få til en bedre oppfølging av lærlingene i læretiden frem mot fagprøven, sier Bjørn Kvalheim

I 2017 er det gjennomført 22 fagprøver i OKFH. Fremdeles har ingen av deres lærlinger strøket på fagprøven:

– Det kan tyde på at opplæringen ute i bedrift er i trygge hender, og at vi har flinke og lærvillige læringer, mener Kvalheim.

Han var skuffet over denne uken å lese i Fjordenes Tidende at Bremanger-båtene Frøyhav og Frøybas er solgt.

– Det var en veldig trist dag for OKFH og andre som har hatt veldig gode læreplasser her. Vi hadde to læringer i fiske og fangst-faget om bord, som nå mangler læreplass. Om noen ser en mulighet for å ha med en eller to kjekke fiskerlærlinger på nyåret så hadde vi satt veldig stor pris på det, sier Kvalheim, som avslutningsvis gleder seg over at Ervik Havfiske denne uken slo fast at de vil bygge to nye linebåter.