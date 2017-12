Av dei mange tusen deltakarlappane var det nemleg lappen med hans namn som vart trekt ut då Fjordenes Tidende skulle kåre den heldige vinnaren av årets #eghandlarlokalt-kampanje. Dermed har Egeberg no sikra seg ein bil frå Toyota Nordfjord i eitt år.

– Eg kjøpte meg faktisk bil førre veke, så no har eg tre! Det er jo ikkje slik at ein trur ein faktisk kjem til å vinne på ting som dette, fortel han, og legg til at det var kona som hadde skrive namnet hans på lappen.

– Vi er jo alltid med på slike konkurransar, men eg har aldri vunne ei kasse med klementinar eingong, ler Egeberg.

Lokal handel er grunnsteinen

Marknadskonsulent Ståle Tennebø i Fjordenes Tidende er initiativtakar til kampanjen. Saman med Rune Solvang i Toyota Nordfjord overraska han Egeberg på Verlo der vinnaren jobbar.

– Det er veldig kjekt å overraske folk slik før jul. Dessutan er det jo også artig at vinnaren sjølv jobbar på ein lokal butikk, sidan lokal handel er grunnsteinen i prosjektet, fortel Tennebø.

Han forklarar at målet er å få kundar til å nytte seg av lokale tilbod, og understrekar at responsen har vore utelukkande positiv.

– Mange gir tilbakemelding om at dei får eit annleis fokus, og i større grad hugsar på kor viktig det er å handle i butikkane der ein bur, påpeiker Tennebø.

Rune Solvang fortel at også dei får skryt for kampanjen.

– Vi hadde til dømes ein kunde frå Drammen som reiser landet rundt, og han hadde aldri sett noko liknande. Han sa at han skulle ta med seg inspirasjon heim igjen, fortel Solvang og legg til at dette er eit viktig prosjekt å vere med på.

Dette er andre gong Fjordenes Tidende har rulla i gong kampanjen. I fjor var det Isabelle Brobakke Rajeswaran (23) frå Bryggja som stakk av med sigeren i konkurransen og vann den eitt år lange leasingavtale på ein heilt ny bil frå Toyota.

Tennebø og Solvang fortel at det no blir ei evaluering av prosjektet, før ein finn ut om det blir ein ny versjon av #eghandlarlokalt i 2018.

– Før vi tek ei avgjerd om vi skal lage ei tredje utgåve av kampanjen må vi mellom anna prate med dei ulike butikkane som har vore med og evaluere, avsluttar dei.

Sjå video frå då vi overraska vinnaren av bilen her.