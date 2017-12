I dag bør du være ekstra forsiktig

Ulykkesstatistikken viser at bitte lille julaften utpeker seg som den verste ulykkesdagen i desember. I fjor inntraff det 1.912 trafikkulykker 22. desember, og det er desidert mest menn som sitter bak rattet når det smeller.

— Mannlige førere er representert i dobbelt så mange ulykkestilfeller som kvinner. Derfor oppfordrer vi kvinner til å kjøre hvis en kan velge. Statistisk er verstingen en mannlig bilfører i alderen 35 til 50 år, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Fylkesoversikt over trafikkulykker bitte lille julaften, 22. desember 2016:



1. Oslo, 172

2. Hordaland, 145

3. Akershus, 126

4. Rogaland, 90

5. Møre og Romsdal, 81

6. Nordland, 73

7. Østfold, 70

7. Buskerud, 70

9. Hedmark, 66

10. Sogn og Fjordane, 62

11. Sør-Trøndelag, 59

12. Nord-Trøndelag, 49

12. Oppland, 49

14. Vestfold, 48

15. Telemark, 42

15. Troms, 42

17. Vest-Agder, 27

18. Finnmark, 20

19. Aust-Agder, 11

20. Svalbard, 0



Tallene viser i tillegg at såkalte eneulykker topper, ulykker der det kun er én bil involvert. Deretter følger påkjørsel på parkeringsplass samt ryggeulykker. Statistikken viser også at antall trafikkulykker er jevnt fordelt mellom byer og mindre tettsteder.



Mange av ulykkene er såkalte bulkeulykker, at en bil dulter borti en annen eller skraper langs siden. Resultatet er gjerne småbulker og riper i lakken. Når omfanget er såpass høyt som denne dagen, blir kostnadene for forsikringsselskapene desto høyere.



Det er menn som dominerer ulykkesstatistikken. Menn i alderen 35 til 50 år troner øverst, foran menn 50 til 64 år, etterfulgt av menn i aldersgruppen 65 til 97 år.



— Kanskje er kvinner flinkere til å beholde roen i juletiden? Jeg vet ikke, men det er altså over dobbelt så mange mannlige bilførere som kolliderer denne dagen, enn kvinner. De høye ulykkestallene antar vi skyldes stress. Bilister på vei til og fra parkeringsanlegg ved overfylte kjøpesentre er en gjenganger, sier Brandeggen.

Størst fare midt på dagen

Hvis en ser på tallene fra de siste årene er bitte lille julaften den store bulkedagen i desember, med unntak av 2012.



Det kollideres og bulkes døgnet rundt, men det topper seg fra klokken 12 og utover. I timen mellom 12 og 13 inntreffer det over to trafikkulykker per minutt.



— De aller fleste bilulykkene skjer mellom 12 og 17 på ettermiddagen, deretter flater kurven ut mot midnatt. Når ulykkestallene er så store anbefaler vi å ta det veldig rolig, kjør defensivt og forsiktig og spesielt inn og ut fra parkeringsplassene, sier Brandeggen.