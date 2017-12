Mangler Tittel

Klosterbåten

Selje kommune har vedtak på at reiseliv og turisme skal vere eit satsingsområde for framtida. Det er ikkje lett å skjøne etter sist møte i kommunestyret.

Framstegspartiet, Høgre og Senterpartiet grunngjev avslag om økonomisk støtte til Klosterbåten med at selskapet ikkje har tatt nødvendige grep for å få selskapet på rett spor. Desse tre partia hevder at det berre er bortforklaringanene om kvifor ein ikkje når oppsette mål som endrar seg.

Dette fell på si eiga urimelegheit og viser at politikarane frå mindretalet ikkje veit kva dei snakkar om. Klosterbåten har dei siste åra satsa på stadig nye konsept for å få auka driftstid og inntekter, men når tidlegare tilsette ved Selje Hotel fortel at det årleg var 2.000 av deira gjester som brukte Klosterbåten, seier det seg sjølv at det vert vanskeleg å få drift i balanse når over ein tredjedel av kundegrunnlaget forsvinn.

Heller ikkje faste ruter til Måløy, charter og faste småturar i nærområdet kan bøte på manglande inntekter frå hotellgjester.

Litt historikk: Ingen var interessert i å levere inn anbod då Selje kommune lyste ut båttransport til og frå Selja og klosteret. Til det var anbodssummen for lav til at lønsom drift kunne oppnåast. Selje kommune bad om eit møte med oss som dreiv den gamle Klosterbåten. Vi var i utgangspunktet ikkje interessert, men kommunen hadde stort tru på auka passasjergrunnlag og bad om vi ikkje kunne revurdere eige standpunkt. Kommunen foreslo då at dei kunne stille ein underskotsgaranti på 100.000 kroner. Noko som var halvparten av det vi måtte ha for å sikre drifta. Likevel sa vi ja for å hjelpe kommunen, og kjøpte ny båt. Ikkje minst fordi fleire tusen turistar som vil til klosteret betyr noko for næringsliv og kommune.

Når det gjeld turisme i Selje, finn ein i strategisk næringsplan mellom anna dette under næringskommunen Selje: «Kommunen vil satse på utvikling av fyrtårna innan reiseliv».

Klosteret på Selja er eit av fire strekpunkt som er særskilt nemt. Avslutningsvis skriv ein at målet er auka verdiskaping innan reiseliv og opplevingsnæring. Kommunen skriv sjølv på eiga heimeside at stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad skal vere ein paraplyorganisasjon for utvikling innan oppleving og reiseliv, for nærings- utvikling innan dei prioriterte områda i strategisk næringsplan i Selje kommune.

Vidare skriv kommunen at i den nye Kystpilegrimsleia frå Rogaland til Nidaros, skal Selje og Selja bli eit regionalt pilegrimssenter.

Interimstyret i stiftinga nemner ei rekkje utviklingsområde for den nye organisasjonen, og at det er potensialet i Selje kommune som gjer at så mange syner interesse og stiller opp.

På heimesida til Selja kloster skriv ein at Klosterbåten er alfa og omega for å drive både turisme og skjøtsel av anlegget. Partnarane er, i følgje heimesida: Opplysningsvesenets fond, som største grunneigar, riksantikvaren og Selje kommune.

Når Selje Hotel og tilbodet på Vestkapp er borte, treng ein ikkje vere folkevald for å skjøne at Klosterbåten kan vere det neste tilbodet som forsvinn om ein ikkje har kommunal velvilje. 3.000 færre tilreisande årleg vil merkast i ein kommune som frå før slit med nedgangstider.

Vi vil framleis prøve å drifte Klosterbåten, men det er grenser for kor mykje pengar vi kan tape og kor mykje motvilje vi kan møte på å gje eit tilbod i framtida. Dei som bur på Selja har krav på skyss uavhengig om vi kastar loss, eller ikkje.

Idar Flo Volda

Framtida til Bryggja skule

Bryggja skal i 2020 skilje lag med resten av Vågsøy for å gå inn i nye Stad kommune. Ved slike høve er det viktig å gjere opp buet på ein god måte, slik at ein ha eit godt forhold til kvarandre etter ein slik skilsmisse. Dessverre er rådmannen i Vågsøy si «skilsmissegåve» til Bryggja noko som kan forsure dette forholdet: Fire millionar i året krev han for at Vågsøy skal halde oppe skulen fram til bryggjaværingane flyttar over til Stad kommune. Korleis rådmannen har kome fram til denne prisen kunne vere interessant å sjå, ettersom dette beløpet er langt større enn det Vågsøy «sparar» på å legge ned skulen. Eg vil ikkje spekulere i rådmannen sine motiv for denne kreative utrekninga, det er uansett ikkje interessant. Det som er viktigare no, er å finne ei løysing som gjer at Bryggja kan få behalde skulen sin i denne overgangsperioden. Eg kan som tidlegare elev ved Bryggja skule forstå verdien av at bygda får ha sin eigen skule. Eg vil oppmode bryggjaværingane til å starte arbeidet med å skipe ein friskule, til dømes etter mønster av Montessori-skulen i Kjølsdalen. Det finst også andre alternativ. Poenget er at Vågsøy kommune i såfall vil miste statsstøtte slik at ein sparer minimalt på å legge ned Bryggja skule – og at friskulen på den andre sida vil motta statsstøtte for å drifte skulen. Tida er knapp (fristen for godkjenning er 1. februar!), men vil mine gamle sambygdingar behalde skulen, så må jobben gjerast!