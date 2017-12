Får ein million til Samspel

– Samspel er eit godt og viktig prosjekt som har fokus på integrering og mangfald, som også er eit av Gjensidigestiftelsen sine innsatsområder. 4H, Røde Kors og Idrettskrinsen er viktige motorar i frivilligheita og går no saman for å jobbe med denne viktige samfunnsoppgåva. Styrken er at dei når mange, dei er tett på utfordringane og ikkje minst har dei gjennom solide organisasjonar og lang erfaring stor gjennomføringskraft, fortel Hjørdis Vik i gåvestyret i Gjensidigestiftelsen, i ei pressemelding.

Dei tre organisasjonane har jobba i lag om Samspel-prosjektet sidan våren 2017.

Her kjem det to nye Draumeplassar Innbyggjarane på Bryggja og Stårheim kan no byrje å glede seg til å få ein Draumeplass i nær-naturen.

– Det er utruleg spennande at vi i lag med Røde kors og 4H får sette så stort fokus på inkluderering og førebygging av utanforskap, smiler Anne Leversund, organisasjonssjef i Sogn og Fjordane idrettskrins, og held fram:

– Alle dei frivillige er viktige ressursar og skaper sosiale møteplassar for både born, unge og vaksne. Vi jobbar med å tilrettelegge for alle som har lyst til å begynne med ein aktivitet eller idrett.

Denne hausten har frivillige, leiarar, innvandrarar og andre interesserte blitt invitert til lokale samlingar for å snakke i lag om korleis fleire kan bli med som deltakarar eller leiarar i det frivillige arbeidet.

– Vi har så langt kome i gang med samspel-arbeidet i Eid, Førde og Flora. Møta her har gitt oss mange svar og vi har fått fram mange av utfordingane. No kan vi sette i gang arbeidet i nye kommunar i fylket, fortel Åge Avedal, regionleiar i 4H.

– Det blir gjort mykje bra arbeid i regi av ulike lokale organisasjonar i dag, og vi håpar å formidle ein del av desse erfaringane slik at andre kan dra nytte av dei i sine lokalsamfunn, seier Dag Hovland, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Røde Kors.

I tillegg til å invitere til lokale samlingar blir det også utvikla informasjon på ulike språk om organisasjonane og det å drive frivillig arbeid. Informasjonen blir samla på nettsida til organisasjonen. I første omgang vil det bli laga informasjon på arabisk, polsk, tigrinja, somali, engelsk og norsk.