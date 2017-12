Gründerliv

Etter tjue år på Kråkenes fyr har gjestene aldri vært mer fornøyde, og Bettina Vick kan selv leve av turistvirksomheten.

Gründer May-Britt Bratseth drives ikke av penger, men av at hun skaper et tilbud i bygda.

Etter 20 år med kreative påfunn er Kathrine Berg innehaver både av gullsmedbutikk i Eidsgata og nettbutikk.

Da Aina Moldskred Krakset og mannen Olav planla besøksgård på Hakallestranda for 12 år siden, så de for seg et enkelt konsept med å invitere folk inn på tunet og servere vafler. Det er blitt noe mye større.

