Fredrik Egeberg starta i slutten av november en underskriftskampanje med krav om at Vågsøy kommune gjennomfører en folkeavstemming med spørsmål om vågsøyværingene ønsker en sammenslåing med Flora kommune.

Kampanjen er nå avsluttet, og onsdag kunne Egeberg slå fast at listene totalt teller 1.507 signaturer.

Han understreker at man må ta et forbehold om at enkelte kan ha signert både de elektroniske listene på nett og de i butikkene.