Her er det størst nedgang i arbeidsløysa

Flora har størst auke i arbeidsløysa, 16 fleire ledige.

I desember er det 878 heilt ledige i Sogn og Fjordane. Det er 86 færre enn for eitt år sidan og svarar til ein reduksjon på 9 prosent.

Året sett under eitt, er arbeidsløysa i Sogn og Fjordane redusert med 12 prosent samanlikna med 2016.

Er blant dei med lågast sjukefråvær Det legemelde sjukefråværet i Sogn og Fjordane var fem prosent i 3. kvartal 2017, det same som i tredje kvartal i fjor.

– Arbeidsmarknaden er inne i ei positiv utvikling i heile landet og særleg på Vestlandet. Prognosen vår for det komande året syner at den positive utviklinga vi har sett i år vil halde fram i 2018. Tala våre syner at arbeidsløysa i Sogn og Fjordane kan bli redusert med 11 prosent samanlikna med i år, fortel Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane, i ei pressemelding.

Også på landsnivå syner prognosane til NAV reduksjon, men noko svakare enn i Sogn og Fjordane (7 prosent).

– I Sogn og Fjordane ventar vi at sysselsetjinga vil auke med om lag 1.000 personar i 2018. Vi trur at gjennomsnittleg tal heilt ledige i Sogn og Fjordane i 2018 vil bli om lag 100 lågare enn i 2017. Dermed vil vi i gjennomsnitt kunne få 830 heilt ledige i 2018, svarande til 1,4 prosent av arbeidsstyrken, fortel Thorsnes.

Har den lågaste arbeidsløysa i landet Med ei arbeidsløyse på 1,3 prosent, har Sogn og Fjordane lågast arbeidsløyse i landet.

På landsnivå er arbeidsløysa redusert med 17 prosent frå desember i fjor. Det er no 65.375 heilt ledige, tilsvarande 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Med ei arbeidsløyse på 1,5 prosent, har Sogn og Fjordane lågast arbeidsløyse i landet.

Hyllestad, med 3,9 prosent, har høgast arbeidsløyse i Sogn og Fjordane. Hornindal med 0,5 prosent og Gloppen med 0,6 prosent, har lågast arbeidsløyse.

Nedgangen i arbeidsløysa er størst innan industri med 51 færre ledige enn i desember i fjor.

I desember er det 85 heilt permitterte i Sogn og Fjordane, 31 færre enn same månad i fjor. 15 av desse kjem frå bygg og anlegg og 45 frå industri (av dette 26 frå fiskeindustrien).

Tilgangen av registrerte ledige stillingar har auka med 43 prosent, samanlikna med desember i fjor. Auken er størst innan undervisning og serviceyrke.

Det er flest nye ledige stillingar innan industri. Mange av stillingane her gjeld ferievikarar for sommaren 2018.