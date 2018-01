Første nyttårsdag topper statistikken

Lille julaften, andre juledag og første nyttårsdag er det rundt 50 prosent flere branner enn de andre dagene i dette tidsrommet.

Det viser en analyse forsikringsselskapet If har gjort av brannskadestatistikk for hele forsikringsbransjen de siste fem årene. Statistikken fra Finans Norge omfatter alle skader knyttet til brann, både ved brannutrykninger og branntilløp.

Til sammen i femårsperioden har det vært 320 meldte brannskader på andre juledag. På julaften og tredje juledag har det til sammenligning vært henholdsvis 202 og 238 skader. De andre dagene i romjula ligger på samme, jevne nivå.

- Vi er faktisk litt overrasket over at andre juledag er en branntopp. Skadene på første nyttårsdag - som egentlig knytter seg feiringen nyttårsaften og det som skjer midt på natta der - er mer åpenbare, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

- Etter tolvslaget skjer dessverre en del branner hvor årsaken er uvettig omgang med fyrverkeri. Lille julaften finner mange fram gammel og slitt julebelysning som kanskje burde vært skiftet ut for lenge siden, og dette kan være med på å bidra kvelden før kvelden, sier han.

Selv om det kan være vanskelig å finne en entydig og åpenbar forklaring på hvorfor det er såpass mange branner andre juledag, tar Clementz sjansen på å spekulere litt:

- Andre juledag er mange i juleselskaper, og vi koser oss med mat og god drikke. Tørrkoking på kjøkkenet, brannsmitte fra levende lys og gnister fra peisen kan dra opp tallene denne dagen, sier han.

- I noen selskaper blir det drukket mye alkohol, og dømmekraften og kroppskontrollen kan bli svekket. Det er lett å skumpe borti et telys eller glemme å slukke stearinlysene før du sovner. For andre kan det bli et sjokk å oppdage at maten du burde passet på komfyren svir seg mer enn godt er. I verste fall utvikler tørrkokingen seg til giftig røyk og brann, sier Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Branner i juledagene siste fem år:

Lille julaften 317 Julaften 202 1. juledag 206 2. juledag 320 27. desember 238 28. desember 237 29. desember 191 30. desember 216 Nyttårsaften 217 1. nyttårsdag 328 2. januar 233



Kilde: Finans Norge