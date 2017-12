Fleire uhell med bil på glatta

Klokka kvart på sju i kveld melder NRK at eit vogntog har hamna i grøfta på fylkesveg 614 mellom Kjelkenes og Svelgen i Bremanger. Vegen her vil vere stengt fram til bilbergar har vore på staden og fått vekk vogntoget.RT

Tidlegare i dag, litt før klokka to, rykte etatane ut til Myklebustsetra mellom Svelgen og Ålfoten, også det på fv. 614, der ein bil hadde køyrd i grøfta. Uhellet skal ha skjedd i samband med at ein personbil svingte ut for ein lastebil.