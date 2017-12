Slik får du en tryggere nyttårsfeiring:

– Beskyttelsesbriller er en billig forsikring mot å få gjenstander i øynene på nyttårsaften. Ansiktet er spesielt utsatt denne kvelden og det er fort gjort å få gnister fra stjerneskudd eller fyrverkeri i øynene. Derfor anbefaler vi alle å ha på beskyttelsesbriller hele tiden når du er i nærheten av fyrverkeri eller stjerneskudd. Og dette gjelder både voksne og barn, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.



I fjor fikk 18 personer øyeskader. Ingen av de skadde brukte beskyttelsesbriller. Det ble meldt inn totalt 47 personskader på fingre, ansikt, hørsel og øyne.



– Det er betenkelig at ti av de som fikk personskade i fjor var under 18 år.

Dette til tross for at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri. Alle, både den som skal avfyre fyrverkeriet og de som ser på, bør bruke beskyttelsesbriller. Også ved bruk av stjerneskudd er det viktig å bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikke får gnister i øynene, sier han.



Alkohol og fyrverkeri er livsfarlig

De fleste personskadene skjer når folk tenner på fyrverkeri i alkoholpåvirket tilstand. Tre av fire skadde i fyrverkeriulykker de siste syv årene er menn.



– Kombinasjonen av alkohol og fyrverkeri er livsfarlig. Hvert eneste år ser vi et hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særlig rundt brann og personskader.

Vi ville fått langt færre fyrverkeriskader på personer og eiendeler dersom folk var mer oppmerksom på hvor farlig det egentlig er med fyrverkeri når de har drukket. Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du være edru, sier Brandeggen.



Skadene trenger ikke å være selvforskyldte. Mye skyldes andres uforsiktighet eller rett og slett hærverk, men det er likevel mye du selv kan gjøre for å unngå at det er du som rammes av en skade eller ulykke.



Fyrverkeri er eksplosiver og selv små mengder er nok til å gi livsvarige skader.

Det er forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige.



– Husk at det er de voksnes ansvar å sørge for at barn og unge holder trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Og ikke glem å rydde. Mange barn finner rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen, sier Brandeggen.



Slik får du en tryggere nyttårsfeiring:



- Ha nok beskyttelsesbriller til alle

- Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid mens det ennå er lyst ute

- Les bruksanvisningen nøye før bruk

- Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadd

- Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

- Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

- Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

- Hold god avstand fra oppskytingen

- Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

- Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02.

- Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen.