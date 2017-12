Då er det berre timar igjen av 2017. Framfor oss ligg eit nytt og spennande 2018.

Vi i Fjordenes Tidende vil takke for i år, og håpe at det nye året blir godt og framgangsrikt for alle.

Første avis etter nyttår kjem tysdag 2. januar.

Godt nyttår.

Erling Wåge

Redaktør