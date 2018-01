Elevar rydda strandlina

10. klasse ved Selje skule har sendt oss følgjande rapport frå ein strandryddingsaksjon på Rundereimstranda:

10. klasse ved Selje skule var hausten 2017 i Loksvika på Barmøya og samla inn søppel. Marine Harvest avd. Rundereimstranda i Selje, gav dei 5.000 kroner for jobben. I tillegg hjalp dei oss med å hente mykje av søppelet vi samla inn.

Loksvika ligg på vestsida av Barmøya og ein kan berre kome seg dit ved å gå. Vika er også vanskeleg tilgjengeleg med båt. Den ettermiddagen 10.klassingane skulle rydde, var det bra med vind, og det var uaktuelt å ta båt ut. Så klokka kvart på fem fylte vi opp tre bilar med elevar og foreldre og køyrte frå ferjekaia på Barmen og ut til Røyset, heilt dit vegen endar.

Herifrå følgde vi ein sti opp til Ekrane og vidare over eit pass før turen gjekk ned i Loksvika. Ulendt terreng, men med ein gjeng med godt humør og pågangsmot, gjekk det lett likevel. Vel ute i Loksvika hadde vi omlag ein time på oss å fare over stranda og samle i hop alt søppelet vi fann, før vi måtte gå tilbake til bilane på Røyset for å nå 19.30-ferga over til Barmsund att.

På den timen vi var i Loksvika samla vi i hop alt søppelet som de ser på bilete, i tillegg fann vi fleire store klumpar med smelta og størkna linetau, nokre med anglar òg! Det vi fann mest av var pet-flasker (drikkeflasker), isopor og dunkar som har vore ulike typar oljeprodukt i. Nokre av dunkane var antakeleg spillolje i òg. Det er lite truleg at alt dette havnar på havet tilfeldig, så vi håpar at alle vil gjere ein innsats for å unngå at søppel hamnar på havet. Pengane klassa fekk, skal gå til klassetur til våren.