Nye tavler på plass i løpet av våren

– Dei eksisterande infotavlene er gamle, og mange endringar har skjedd i regionen sidan førre runde. Informasjonstavlene i Nordfjord er viktig informasjonskjelde for tilreisande, både som inspirasjon og som praktisk verktøy for å orientere seg under reisa, heiter det i ei melding frå Visit Nordfjord.

Først ute med oppdaterte infotavler er Selje (kommune- og sentrumstavle), Vågsøy (sentrumstavle) og Stryn (kommune- og sentrumstavle).

Den grafiske utforminga er i tråd med Nordfjord-profilen, og finansiert av Nordfjordrådet. Utarbeiding av innhald er gjort av Visit Nordfjord, i tett samarbeid med kommunane.

Infotavlene blir montert i løpet av vinteren/våren 2018.