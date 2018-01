Får gjere kraftlinja breiare

Den 19. desember godkjende NVE endringssøknaden frå SFE Nett for 132 kV-linje frå Svelgen til Ålfoten og nokon mindre endringar på linja mellom Svelgen og Magnhildskaret.

Det er Firdaposten som melder saka.

På strekninga Svelgen-Magnhildskaret er det snakk om endringar i kryssbardunering av master- at ein kan dobbeltbardunere om naudsynt og at ein kan auke tverrsnittet på straumkablane.

På fjellet mellom Svelgen og Ålfoten får SFE Nett løyve til å utvide ryddefeltet for 132 kV-linja med tre meter. Samstundes legg ein opp til oreigning av naudsynt areal.

Dessutan ønsker SFE på 132 kV-linja å bruke stålmaster i staden for tremaster og bruke duplex-linjer (to trådar per fase) med større overføringskapasitet enn simplex. NVE meiner det er fornuftig å dimensjonere ledninga med større tverrsnitt enn det som låg i den opphavlege konsesjonen.

Stålmastene vil bli noko høgare og breiare, og NVE vedgår at dei blir meir synlege i landskapet. Samstundes vil det bli færre master enn planlagt.