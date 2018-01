Skulle kjøpe snop før butikken stengte – stoppet i 142 km/t

Butikkene i Vanylven stengte klokken 20, og to menn fra Vanylven bestemte seg for å kjøre til Bryggja i Vågsøy for å kjøpe godteri. Der var butikken åpen til klokken 22, men vel 20 minutter før stengetid, ble det brått slutt på kjøreturen, skriv smp.no, som fyrst meldte om dommen.

På fv. 61 mellom Åheim og Bryggja ble sjåføren målt til 147 kilometer i timen av UP og fratatt førerkortet på stedet. Etter fratrekk for sikkerhetsmargin ble vanylvingen tiltalt og dømt for å ha kjørt i 142 kilometer i timen.

Mannen nekter for å ha kjørt så fort som målingen viste. Han så ikke på speedometeret, men mener han kan ha kjørt i 100 til 110 kilometer i timen. Hans forsvarer trakk fram at målingen kan ha blitt forstyrret av telehiv i vegen og ved at laseren var passert mellom to grantre. Dette ble avvist av politiet som ikke fikk noen feilmelding på utstyret.