– Det er inntil vidare redusert kapasitet og frekvens. Det er ei ferje i drift. Dette skuldast tekniske problem, melder Fjord1.

Frå 1. januar har det vore to ferjer i drift på sambandet. Det er MF «Sognefjord» og MF «Årdal» som skal sørge for at trafikken på sambandet går slik rutene er sett opp.

Dette skuldast at dei batteridrivne ferjene som skal setjast inn i trafikk på E39-sambandet Anda-Lote er kraftig forseinka. Per i dag ligg ferja «Eidsfjord» utanfor Spania, medan «Gloppefjord» er framme i Florø.