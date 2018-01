Disse lokale prosjektene fikk støtte i 2017

Nyheter

75.000 kroner til Ivar A. Solheim for bedriftsutvikling av Asgeir Solheim AS

35.000 kroner til John Marius G. Furnes som etableringsstøtte for gravstell

25.000 kroner til Kari Silden Tytingvåg for båtmagasinet Baatfryd på nett

99.775 kroner til Eva Marie Pleym i Refvik Bygdeutvikling for veibom og parkeringsautomat

150.000 kroner til Karoline Føleide i Nordfjord Vekst for prosjektledelse og nettside til omdømmeprosjekt for Vågsøy kommune

20.000 kroner til Bjørn Tungevåg i Måløydagene 2017 for gratisunderholdning

25.000 kroner til Oddbjørn Nygård ved Steinvik camping for kaikran

100.000 kroner til Amund Gotteberg i Måløy Brew Company

100.000 kroner til Rune Sætren i Nordvestvinduet AS for utvikling av teknologiske vindu

30.000 kroner til Øygunn Bortne som etablererstøtte til Liljen Kaffibar AS

6.248 kroner til Edvard Iversen i Parken kulturhus som støtte til program for deling

60.000 kroner til Sandra Gudnadottir som etablererstøtte til Vågsøy Performance SUS

45.000 kroner til Roy Solheim Husevåg som etablererstøtte til Husevåg Arkitektur AS

20.000 kroner til Frode Falkevik Kupen som etablererstøtte til Norwegian Cruise AS

65.000 kroner til Trond Grønnevik Sandal som etablererstøtte til Fieldcom

Selje kommune

40.000 kroner til Berit Fure Oksholen som etableringsstøtte til Stadt Naprapati

150.000 kroner til Maria Vengen i Stiftinga Sankt Sunniva, Selje og Stad for konseptutvikling av turistdestinasjonen Selje kommune

50.000 kroner til Maria Vengen i Stiftinga Sankt Sunniva, Selje og Stad for merkevarebygging Selja kloster og helgenanlegg

25.000 kroner til Yvonne Engebretsen som etableringsstøtte til Stensli Gaard gjenbruk og redeign.

Eid kommune

30.000 kroner til Sveinung M. Pile i Gaul for e-markedsplass for tjenester

100.000 kroner til Tomas Perers i Nordfjord Hotell Drift AS for omstilling av to hotell til ett

100.000 kroner til Svenung M. Pile i VAKN for «cruise day» på Nordfjordeid

55.000 kroner til Janne Os ved Eid veterinærkontor for utvikling av klinikken

80.000 kroner til Leon Knapskog i Aske Bryggeri AS for utvikling av en moderne restaurant med bryggeri

30.000 kroner til Leon Knapskog i Minibakeriet for gatematfestival på Eid

30.000 kroner til Randi Merete Haugland som etableringsstøtte til Blomstein og Bia såpekokeri

30.000 kroner til Katrine Berg i BergArt for utvikling av smykkekolleksjon

50.000 kroner til Hans Inge Solheim i Normatic for forstide byggkompetanse 2020

Felles for de tre kommunene

50.000 kroner til Karoline Føleide i Nordfjord Vekst for Påsketreffet på Nordfjordeid

30.000 kroner til Randi P. Humborstad i Stad skipstunnel for nettside

200.000 kroner til Randi P. Humborstad i Måløy Marine Ressurssenter for forprosjekt

11.500 kroner til Ole Mathisen i Heim i Haust for busstransport til elever i Vågsøy og Selje i forbindelse med arrangementet «Eit hav av muligheter»

24.000 kroner til Arild Hjelmeland for Påsketreffet i 2018

200.000 kroner til Helge Hjelle i Måløyraid Senteret som markedsføringsstøtte

40.000 kroner til Frode Falkevik Kupen i Nordfjord Cruise AS for cruisekatalog

20.000 kroner til Frode Falkevik Kupen i Nordfjord Cruise AS som etablererstøtte

25.000 kroner til Edvard Iversen i Parken Kulturhus for utbygging lyd i sal 3

Vedtektene for det kommunale næringsfondet leser du her. Nordfjord Vekst ble som kjent avviklet ved nyttår.