Håpar aktivitetsvenner kan skape lyspunkt i kvardagen

– Dei som bur på institusjonar i kommunen har ofte eit tilbod blant anna gjennom besøkstenesta til Røde Kors. For dei som bur heime er ikkje tilbodet like stort, seier demenskoordinator Linda Blålid Lågeide i Vågsøy kommune.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vart i 2013 tildelt TV-aksjonen. Det er midlane frå innsamlinga som no blir brukt for å betre kvardagen til menneske som er råka av demens.

– Vi har så langt hatt eit kurs i Vågsøy. Det er kanskje mange som sit og tenker at dei skulle gjort noko for nokon, og då er dette ein fin ting å gjere, seier leiar Ellinor Lillestøl i Vågsøy Demensforening.

Å vere aktivitetsvenn betyr ifølge Lågeide og Lillestøl å gjere ting i lag.

– Det kan vere alt frå å gå på kino, i kyrkja, på konsert, stelle i hagen eller gå ein tur. Det er opp til kvar enkelt kor ofte, og det er glede og erfaring som er lønna, seier dei.