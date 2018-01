Stadig flere jenter gjør som Tonje

Nyheter

Det blir stadig flere kvinnelige jegere i fylket, men de er fremdeles få sammenlignet med menn. Tonje Leirgulen (19) fra Leirgulen er den eneste jenta på sitt jaktlag.

For 19-åringen fra Leirgulen var det like naturlig å ta jegerprøven da hun fylte 16 år, som det var å ta sertifikat for bil da hun ble myndig.

– Jeg kommer fra en jaktfamilie, og har vært med på jakt siden jeg var ti år gammel. For jenter som ikke er vokst opp med det, så er det kanskje ikke like naturlig å ta jegerprøven. Jenter som jakter går jo litt mot normen, men det er bare å hive seg med.

Og det er nettopp det stadig flere jenter og kvinner gjør.

De siste årene har antall kvinnelige jegere hatt en stabil økning i Sogn og Fjordane. I dag er det omtrent 100 flere kvinner fra Sogn og Fjordane som jakter aktivt, enn det var for ni år siden.

Den samme trenden ser man også på landsbasis. Kvinneandelen er fortsatt lav (13,6 prosent), men økningen har skutt fart de siste årene.

Håper enda flere jenter blir med

Tonje Leirgulen skulle ønske det var enda flere jenter som begynte å jakte. Selv er hun den eneste jenta på sitt jaktlag.

– Det er bare meg og veldig mange menn, sier 19-åringen med et smil.

– Men jeg synes vi kvinner jakter minst like bra som menn, og skulle ønske det var enda flere jenter som var med, forteller den unge jegeren, som har jaktet siden hun var 16 år.

Adrenalinrushet, spenningen og naturopplevelsene er noe av det hun liker best med jakt.

– Det er veldig spennende å gå på jakt. Plutselig får man noe, eller man hører et skudd, sier hun engasjert.

Hun skøyt sin første hjort for et par år siden, og beskriver det som en stor opplevelse.

– Jeg husker nesten ingenting av det. Jeg var veldig skjelven og full av adrenalin, forteller hun.

Flere jenter tar jegerprøven

En av dem som har lagt merke til at stadig flere jenter tar del i jaktsesongen, er Alf Erik Røyrvik, leder for Norges Jeger- og fiskerforbund i Sogn og Fjordane.

– Går man langt nok tilbake, så har jo jakt vært en klassisk «mannehobby». Menn og gutter er fortsatt i flertall, men vi ser at andelen jenter er voksende, slår Røyrvik fast.

Forbundslederen sier trenden er utelukkende positiv for jaktmiljøet.

– Min påstand er at jenter er minst like dyktige som guttene, kanskje til og med enda flinkere. De er mer opptatt av å gjøre ting riktig, samtidig som de ikke har den «skrytekulturen» som noen gutter har. Jentene er opptatt av å gjøre ting etter boka, og har nok en høyere terskel for å avgi skudd. Det er min oppfatning, sier Røyrvik.

Jobber med rekruttering

Til tross for at de kvinnelige jegerne har teknikken på plass under jegerprøven, er det ikke alle som kommer seg ut på jakt.

– Hvis man ikke er i et miljø, kan det nok være en høy terskel for å komme seg ut på jakt og praktisere hobbyen. Her kan det nok være enda vanskeligere for jenter, og det har nok litt å gjøre med miljø og kultur, sier Røyrvik.

På grunn av dette er jeger- og fiskerforbundet i Sogn og Fjordane opptatte av å legge til rette for at flere kvinner kommer seg på jakt, blant annet gjennom egne kvinnekontakter i fylket og samlinger for kvinnelige jegere.

– Mange ordner dette på egen hånd, men noen kan synes det er tøft og vanskelig å komme seg ut, og særlig hvis det er mannsdominerte miljø. Det er ingen grunn til at det skal være sånn, sier Røyrvik.