Fekk du med deg desse sakene?

Nyheter

Årsaka til at mannen køyrde så fort var at han skulle rekke butikken på Bryggja før stengetid.

Butikkane i Vanylven stengte klokka 20, og to menn fra Vanylven bestemte seg for å køyre til Bryggja i Vågsøy for å kjøpe snop. Der var butikken open til klokka 22, men vel 20 minutt før stengetid, vart det brått slutt på køyreturen.

Du kan lese saka her.

Denne veka har også fleire lesarinnlegg om Kinn vore godt lest. Desse er Folkeavstemming om Kinn, skrive av Olav Sølvberg, Svar til Olav Sølvberg, skrive av Fredrik Egeberg og Kinn i det nye året, skrive av Vågsøy-ordførar Kristin Maurstad (Ap), som også er leiar av Fellesnemnda for Kinn kommune og Terje Heggheim, prosjektrådmann og framtidig rådmann for Kinn kommune.

Fleire lesarar fekk også med seg saka om at 220 elevar vart ønska velkomen til første skuledag ved nye Vågsøy ungdomsskule onsdag.

Saka kan du lese her.