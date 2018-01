Nyheter

Ein tipsar fortel til Fjordenes Tidende at førstnemnde arbeidsbåt ligg på botn, og at lystbåten også er under vatn. Det er med andre ord store materielle skadar.

Tipsaren seier vidare til Fjordenes Tidende at dette har skjedd natt til eller i løpet av føremiddag måndag.

Årsaka til hendingar er førebels uklar.