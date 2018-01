DNT feirer 150 år med turglede

Nyheter

Mange har et nyttårsforsett om å være mer på tur. 2018 er skreddersydd for å innfri dette løftet. I år fyller nemlig Den Norske Turistforening 150 år.

- Vårt ønske for jubileumsåret er at enda flere blir med på å skape gode opplevelser i den fantastiske naturen vi har rundt oss, enten som medlem, deltaker på våre turer, frivillig eller ved å bidra til å holde naturen slik vi ønsker den: ren og vakker, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas i en pressemelding.

DNT har siden 1868 vært en forkjemper for det enkle friluftslivet. En av de viktigste oppgavene er å inspirere til friluftsliv og å ta vare på naturen for å sikre framtidige friluftsopplevelser.

- Å gjøre det enkelt og rimelig å drive et allsidig friluftsliv var målet i 1868, noe vi har som rettesnor den dag i dag. Dette er en feiring for alle som er glade i norsk natur og friluftsliv. Jubileumsåret blir fullspekket med arrangementer og turer over hele landet, sier Øveraas.

Feiringen begynner med tidenes turfest i Oslo Spektrum.

19. januar fylles Oslo Spektrum av friluftsfolk og artister. H.M. Dronning Sonja og statsministeren kommer, og hyttevertskap, ildsjeler, dugnadsfolk og tillitsvalgte er til stede både på scenen og i salen. Artister som Odd Nordstoga, Ole Paus, Nils Petter Molvær og Daniel Kvammen gir store musikkopplevelser, og det hele blir ledet av Anne Lindmo.

21. januarer stiftelsesdagen. Denne dagen, i 1868, samlet Turistforeningens "far" Thomas Heftye et knippe utvalgte på Sarabråten i Østmarka i Oslo. Vi inviterer derfor til verdens største utebursdag - med rundt 140 Kom deg ut-arrangementer rundt om i landet. Våre medlemsforeninger er klare med varierte tilbud; bursdagsleker, natursti, bålkos, konkurranser, turer og mye mer.