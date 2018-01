Auka tillit til politiet i Vest

Nyheter

På landsbasis er det 83 prosent av dei spurte som har stor og ganske stor tillit til politiet, også dette ein oppgang frå i fjor.

Dette melder Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Ifølge undersøkinga kjenner innbyggjarane seg trygge der dei bur og ferdast. 95 prosent seier dei føler seg svært eller ganske trygg. Dei er også i liten grad uroa for å bli utsatt for ulike hendingar, med unntak av i trafikken og på nett - som svindel, identitetstjuveri eller trakassering.

Innbyggjarane gir jamt over ein meir positiv tilbakemelding til politidistriktet i denne runde enn ved førre korsveg. Dei gjer og uttrykk for at dei har større tiltru til politiet si evne til å handtere saker med svindel, trakassering og seksuelle overgrep på nett.

Folk sitt inntrykk av at politiet kjem rask til åstaden når dei blir tilkalla etter eit voldsbrotsverk har også blitt betre. 61 prosent har eit godt eller svært godt inntrykk. 7 prosent har eit dårleg inntrykk på dette feltet mot 21 prosent ved førre måling.

53 prosent er einig i at politiet i Vest kommer raskt til staden ved akutt behov for hjelp. Folk si oppleving av at politiet er synleg i nærområdet og er i regelmessig kontakt med innbyggjarane har gått litt opp igjen, både i Vest og for landsgjennomsnittet.

Samstundes seier 76 prosent at det er lett å komme i kontakt med politiet.

– Eg er glad for at det no ser ut som om vi er på rett veg igjen!, seier politimester Kaare Songstad i pressemeldinga.

– Vi har i nokre år vært nedst på lista og ikkje klart å vise innbyggjarane kva vi er god for. Derfor er det godt å sjå framgang på fleire områder i årets undersøking. Eg ikkje nøgd med å lede eit politidistrikt som skårar under landsgjennomsnittet. Mine ambisjonar på vegne av Vest politidistrikt er større. Vi må fortsette å jobbe og ha kvalitet på det vi gjør og slik vise innbyggjarane at vi har kompetanse og ressursar til å levere god polititeneste på alle felt.

Undersøkinga er gjort av Ipsos MMI i perioden 6. september til 9. oktober 2017. 370 personar har svart i Vest politidistrikt.