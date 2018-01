Renoveringen er i full gang på hotellet

Nyheter

– Vi er stolte over å kunne si at vi er en del av Thon Hotels, og hotellet vårt heter nå Thon Hotel Måløy. Thon Hotels har mange spennende konsepter og et godt lojalitetsprogram som vi gleder oss til å kunne tilby, sier Melsether.

Per i dag er det fjerde- og femteetasje som er under oppussing i tillegg til heisen.

– Heisen blir ferdig innen utgangen av januar, og når vi er ferdig med de to øverste etasjene, skal vi i gang med andre- og tredjeetasje, korridorer og trappeganger, resepsjonen og restauranten. Det blir virkelig en totalrenovering, sier hun.

Med renoveringen blir går romkapasiteten opp fra 48 til 56 rom. Alle nyrenoverte.

– Thon Hotel Måløy har en fin beliggenhet i Vågsøy. Det er hyggelig at vi nå kan tilby gjester overnatting i kystbyen som har mange flotte friluftsmuligheter, fantastisk fiske og vakker natur, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels i en pressemelding.