Aldri har fleire fått plass

– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet for 2017 viser at 621 yrkesfagelever fikk læreplass i Sogn og Fjordane. Det utgjør 75 prosent av de som søkte. Det er rekord for fylket siden målingene startet i 2011.

Fylkesvise forskjeller

Også på landsbasis er det satt ny rekord i 2017 etter at 72 prosent av søkerne fikk læreplass. Samtlige fylker har skaffet flere læreplasser i 2017 enn i 2016, men det er forskjeller i andelen søkere som fylkene har klart å skaffe læreplasser til. Rogaland og Oslo kommer best ut, med læreplasser til 78 prosent av søkerne.

– Mange fylker gjør en god jobb med å skaffe læreplasser, men vi er ikke i mål. Det blir stadig flere søkere, og da må vi fortsette satsingen for å få enda flere læreplasser, sier Røe Isaksen.

Fortsetter yrkesfagløftet

– 2018 er yrkesfagenes år. Partene i arbeidslivet vil bruke året til å vise frem mulighetene som ligger i yrkesfag. Da håper jeg flere bedrifter melder seg på, og tar inn lærling, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner per kontrakt, for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Regjeringen og samarbeidspartiene har også innført krav om lærling til bedrifter som vil vinne offentlige anbud, og i 2018 styrkes de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. Pengene skal blant annet gå til arbeidet med rekruttering av læreplasser i fylkene.