Varsler om storsatsing

Begge de to skipene ble solgt til kommandittselskaper for å få inn penger i en tid der de tidligere Hurtigruten-selskapene OVDS og TFDS sto overfor store finansielle utfordringer. Siden har de blitt leid tilbake gjennom langsiktige avtaler.

Før jul kjøpte Hurtigruten MS Richard With. Nå er MS Nordlys også et heleid hurtigruteskip, etter at eierselskapet Kirberg Shipping torsdag ble overført til Hurtigruten.

– Dette er gode nyheter både for oss, våre ansatte og ikke minst våre gjester. De siste årene har Hurtigruten gått gjennom en stor omstilling, som vi nå for alvor begynner å se resultatene av. Når vi nå har de finansielle musklene vi trenger for å eie skipet selv, står vi fritt til å gjøre de oppgraderingene vi har gledet oss til – og som skipet, gjestene og kysten fortjener, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten, i en pressemelding.

Som resten av Hurtigrutens flåte er MS Nordlys spesialbygget for trafikken i Kystruten Bergen – Kirkenes. Planen er at skipet skal brukes på norskekysten også i årene fremover.

Fredag gikk anbudsfristen på Kystruten, som Hurtigruten har drevet siden starten i 1893, ut.

– Hurtigruten kommer til å legge inn bud. I 125 år har vi vært en livsnerve langs norskekysten, og fraktet lokalreisende, gods og turister. Dette er en del av Hurtigrutens DNA, og ingen kan norskekysten som oss. Vi gleder oss til konkurransen, og er med for å vinne, sier Skjeldam.

I desember kom nyheten om at Hurtigruten setter inn de nye hybridskipene MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen på ekspedisjonsseilinger langs norskekysten fra sommeren 2019. De to skipene, som er verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, skal seile i tillegg til de 11 skipene i kystruten.

– Hurtigruten kommer til å seile mer på norskekysten, uansett om vi vinner anbudet eller ikke. Vinner vi ikke, vil vi seile rene kommersielle seilinger, og planlegger daglige avganger. Norskekysten vil alltid være en svært sentral del av Hurtigruten-produktet. Det vil den også være i framtida – med eller uten en avtale med staten, sier Skjeldam.

I løpet av første halvår 2019 skal MS Nordlys i dokk, og gå gjennom en total ombygging og oppgradering.

Blant annet skal alle lugarene og fellesområdene oppgraderes, og skipet vil få langt flere suiter enn i dag.

Som MS Richard With, er planen at suitene akterut på dekk 6 skal få store panoramavinduer og karnapper der gjestene kan nyte utsikten til noen av verdens mest spektakulære reisemål.