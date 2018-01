Ny stor gåve fører dei nærare målet

Nyheter

Fredag fekk dei ei ny 100.000 kroners gåve frå næringslivet.

Dette kom på toppen av gåver på same beløp frå tre andre aktørar dei siste vekene. I tillegg har mange andre bedrifter bidrege med rause donasjonar på fleire titusen, og totalt har i underkant av 500 aktørar, private og frå næringslivet, gitt til aksjonen.

Nå mobiliserer de for å få utbedret problemvegen Arrangerer folkespleiselag, ringerunde til næringslivet og romjulsfest til inntekt for utbedring av fv. 616.

- Tusen, tusen takk for bidraget. No skimtar vi målet, og manglar cirka 180.000 kroner, skriv aksjonsgruppa på Facebook.

Det betyr at gruppa no har samla inn over 1,8 millionar kroner sidan rett før jul.

Målet er å nå 2 millionar kroner, som i sin tur då vil utløyse eit spleiselag med Bremanger kommune og fylkeskommunen om å gjere dei alle rmest naudsynte utbetringane på den utsette fylkesveg 616 mellom Kalvåg og Oldeide. Bidrag kan ein gi både på vipps, spleis.no og via aksjonen sitt eige bankkontonummer.