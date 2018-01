Mest interesse for dramatikken rundt Kinn

Nyheter

Over 300 mennesker møtte fram på Parken kulturhus på Raudeberg da fellesnemnda for Kinn kommune arrangerte informasjonsmøte tirsdag i forrige uke. Behovet for å få mer informasjon og vite mer om framtida var stor.

Det var mange leserinnlegg denne uka som folk leste med stor interesse. Diskusjonen rundt inntektene Kinn kommune gikk høyt, og innlegget Ordførarar feilinformerer om Kinn er det mest leste innlegget. Også svarer frå ordførarane vakte merksemd. Det kan du lese her.

Fredrik Egeberg mente det var feil av nestleder i Fellesnemnda og formannskapsmedlem Edvard Iversen (V) å si til NRK at han mente informasjonen om Kinn hadde vært god nok, rett i forkant av informasjonsmøte krevd av folket. Innlegget For mye Møllers tran? ble det andre mest leste på fjt.no i forrige uke.

I innlegget Eit kraftsenter på kysten prøvde Martin Hagen å argumentere for mulighetene i Kinn kommune.

Av saker som ikke var Kinn-relaterte fikk nyheten om at to båter sank ved kai i Osmundsvåg desidert mest lesere. Da en arbeidsbåt sank, drog den samtidig med seg en fritidsbåt som lå like ved.