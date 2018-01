– Vi kommer til å merke vinden godt gjennom dagen

Nyheter

Det forteller vakthavende meteorolog Lars Andreas Elberg ved Meteorologisk institutt til Fjordenes Tidende.

Tilbake i drift Ferjesambandet Måløy-Oldeide går tilbake til normal drift mandag morgen.

– Det blåser godt, og flere steder langs kysten i Sogn og Fjordane er det sterk storm, opplyser han.

På Kråkenes fyr er vindkastene målt til 38,9 meter per sekund på det meste. Middelvinden er målt til 25 m/s på det meste, som betyr full storm.

Vindkastene estimeres til 25-35 meter per sekund, og verre blir det i indre Nordfjord. Der kan man få ekstreme verdier med en vindstyrke på 35-40 m/s.

Meteorologene forventer at den kraftige vinden vil avta gravdis fra mandag ettermiddag, og at den deretter vil minke helt ned i liten kuling i løpet av natt til tirsdag.

Her var det varmest i natt Både i Svelgen og på Kråkenes fyr ble det målt hele 11,5 grader i makstemperatur natt til 10. januar.

Før den tid er det fare for at broer kan stenges, samt skade på bygninger, ifølge yr.no. Det er også fare for at gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Meteorologene varsler også om mulighetene for kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Ferjesambandet Måløy-Oldeide ble kansellert tidlig mandag morgen, men er nå tilbake i drift.

– Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs, er én av oppfordringene fra meteorologene.