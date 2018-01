Får underskriftskampanjen på bordet når de møtes i morgen

Nyheter

Diskusjonene om sammenslåingen av Vågsøy og Flora kommuner har økt i omfang etter at Fredrik Egeberg sin underskriftskampanje for en folkeavstemning i Vågsøy samlet inn i overkant av 1.500 underskrifter. Tirsdag møtes fellesnemnda, som planlegger sammenslåingen, for første gang i 2018 og Egebergs innbyggerinitiativ står på saklisten som en drøftingssak.

I morgendagens møte skal også fellesnemnda velge politikerne som skal sitte i følgende politiske underutvalg:

- Felles identitet, kultur og symbol

- Næringsutvikling, næringsselskap, havn, kommunale foretak og eierskap

- Interkommunale samarbeid

- Arbeidsgiverpolitikk

Det skal velges én representant fra fellesnemda, én representant fra Vågsøy kommune og én representant fra Flora kommune i hvert utvalg. En ungdomsrepresentant fra hver kommune kan delta i utvalget for felles identitet, kultur og symbol.

I morgendagens møte i Florø vil også prosjektrådmann Terje Heggheim be om klarsignal til å starte på arbeidet med et «skyggebudsjett» for en tenkt Kinn kommune i 2019, i tillegg til en «skyggeøkonomiplan» for 2020-22. Budsjettet skal presenteres innen juni i år.

Fra Vågsøy sitter ordfører Kristin Maurstad (Ap), varaordfører Nils Myklebust (Sp), Rolf Domstein (H) og Edvard Iversen (V) i fellesnemda. Kristin Maurstad bekrefter imidlertid mandag at hennes sykmelding er forlenget og gjelder ut inneværende uke. Maurstad ble sykmeldt sist mandag. Hun varsler at hun vil delta på enkelte arrangement denne uken, som blant annet den offisielle åpningen av nye Vågsøy ungdomsskole onsdag.

Se hele sakslisten til tirsdagens møte i fellesnemnda her.

Møtet vil bli direktesendt på fjt.no fra kl. 09.00.