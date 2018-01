Denne karen skal leie Helse Vest vidare

Nyheter

- Eg vil takke styreleiarane og styremedlemmane som no går av for jobben dei har gjort. Dei har lagt ned ein stor og viktig arbeidsinnsats over fleire år til det beste for sjukehusa og pasientane. Samstundes er eg godt fornøgd med dei nye medlemmane. Med deira kompetanse og kvalifikasjonar er eg trygg på at dei vil vidareføre det viktige arbeidet på ein god måte, seier helse- og omsorgsministeren.

Styret for Helse Vest RHF vil bestå av følgjande styremedlemmar:

• Einar Strømsvåg (styreleiar) (ny)

• Tone Berntsen Steinsvåg (nestleiar)

• Gunnar Berge

• Olin Johanne Henden

• Sigurd Kolstrup Hille (ny)

• Katrine Trovik (ny)

Valde av og blant dei tilsette:

• Lise Karin Strømme

• Bente Sissel Pilskog

• Tom Guldhav

Styremedlemmane vert oppnemnte for ein periode på to år. Einar Strømsvåg overtek leiarvervet etter Terje Vareberg.