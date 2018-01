Disse har mer å gjøre for femte året på rad

Nyheter

– Vi ser at antallet barselkvinner som benytter seg av God start-enheten ved Nordfjord sjukehus er økende, sier jordmor Merete Melheim.

Hun er seksjonsleder ved God start-enheten på Nordfjordeid og bekrefter at 2017 ble det femte strake året med besøksrekord for barseltilbudet som ble opprettet etter at fødeavdelingen ved sykehuset ble lagt ned. Mens man i 2013 hadde 139 innleggelser ved God start-enheten på Nordfjord sjukehus vokste antallet i fjor til 206.

– Dette er antallet innleggelser, hovedsakelig barselkvinner og noen få andre typer innleggelser, opplyser Melheim.

Rekordfå fødsler i Bremanger

Veksten i antallet kvinner som benytter seg av barseltilbudet, kommer i en periode hvor fødselstallene i kommunene Vågsøy, Selje, Bremanger og Eid er historisk lave.

Totalt 169 fødsler i disse fire kommunene i fjor er det laveste antallet i perioden 1972–2017 der Statistisk sentralbyrå har tilgjengelig data.

Vågsøy sier ja til God start

For Bremanger kommune, som kun hadde 23 fødsler i 2017, er tallet det laveste perioden (se oversikt nederst). Bremanger-kvinnene benytter seg samtidig i liten grad av God start-tilbudet på Nordfjordeid. Samtlige av de 23 bremangarane som ble født i 2017 ble ønsket velkommen til verden på Førde sentralsjukehus, og kun fire av Bremanger-mødrene valgte å dra innom God start-enheten på vei hjem fra fødestedet.

Til sammenligning har samtlige av de 33 Vågsøy-kvinnene som fødte i Førde i 2017 besøkt God start-enheten, og også 16 av de 19 Vågsøy-kvinnene som fødte i Volda hadde barselopphold på Nordfjordeid. 97 prosent av de fødende kvinnene i Eid benyttet God start-tilbudet, mens to tredjedel av Selje-kvinnene gjorde det samme.

Det, i tillegg til besøket fra kvinner fra de andre Nordfjord-kommunene, gjør at God start-enheten nok en gang kan glede seg over vekst i besøkstallene.

– Personalet på God start er selvsagt glade for at det er så mange som benytter seg av tilbudet ved vår avdeling. Kvinnene gir uttrykk for at tilbudet vi gir er av god kvalitet og de får en individuelt tilpasset oppfølging, avslutter Merete Melheim.