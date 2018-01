Ønskjer å etablere kulturarvteam

Nyheter

Teamet skal vurdere kulturminneverdi og rådgje publikum i spørsmål knytt til kulturarv.

– Det er tidlegare etablert eit fagråd for Eidsgata og Tverrgata på Nordfjordeid, men dette rådet har ikkje fungert heilt etter intensjonen, heiter det i saksopplysingane frå rådmannen.

Eidsgata og Tverrgata er tekne inn i Riksantikvaren sitt NB! register. Dette betyr at bygningsmassen i delar av Eidsgata og heile Tverrgata er av nasjonal interesse å ta vare på.

– Reguleringsplanane for området sikrar også det unike bygningsmiljøet. Men det er likevel ikkje slik at det ikkje skal vere mogleg å gjere tiltak også innanfor spesialområdet – men det må gjerast i trå med vedtekne retningslinjer, heiter det.

Rådmannen peiker på at det ikkje berre er i Eidsgata og Tverrgata kommunen har kulturarv som er viktig å ta vare på.

– Kulturarven og plan/byggesak er i dag ikkje under same leiing, men mange av sakene heng tett i hop. Målet med eit kulturarvteam er å ha eit fora der ein kjem saman for å diskutere saker som er i grenseland, heiter det i utgreiinga.

Saka skal opp i teknisk- og samfunnsutvalet 23. januar.