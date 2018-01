Det blir stadig flere korps

Nyheter

Bakgrunnstallene som blir presentert i en pressemeldingviser at endringene er noenlunde likt fordelt på alle aldersgrupper. Også geografisk er det ganske lik fordeling, bortsett fra Hordaland som har en økning på 120 medlemmer.

Jublet over fullsatt sal under nyttårskonserten Det var stapp fullt i Samfunnshallen i Vågsøy da Torskangerpoll musikklag ønsket velkommen til sin 14. nyttårskonsert.

Av de nye korpsene er 15 av dem skolekorps.

– Vi hadde helst sett at vi kunne vist til en økning i antall medlemmer i jubileumsåret vårt, men det er positivt at vi har fått 22 nye korps inn i organisasjonen. Vi har knesatt i vår handlingsplan at vi skal styrke det enkelte medlemskorps, og vi skal gjøre alt vi kan for å styrke alle våre korps. Med våre mange tiltak, enten det er sommerkurs, dirigentsatsing eller andre møtearenaer, sammen med den blesten som Musikkorpsenes år bidrar til, har vi godt håp om at vi neste år skal se en økning også i medlemstallene, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø, i pressemeldingen.