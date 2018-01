Drømmer om å bli krigsfotograf

Nyheter

19 år gamle Charlotte Førde Skomsøy drømmer om én dag å bli krigsfotograf. Før det nøyer hun seg med å forevige hverdagsøyeblikkene.

Bremanger-jenta er fotostudent og frilansjournalist, og hadde i sommer sin første fotoutstilling på hjemmebane på Førs fysioterapi på Hauge i Bremanger. I disse dager er hun aktuell med et fotoprosjekt i Stongfjorden, som skal ferdigstilles i løpet av det neste halvåret.

Den unge fotografspiren har mange drømmer og ambisjoner. Noe av det hun er mest opptatt av, er at fotografiene hennes skal bidra til å videreformidle noen av de temaene hun er mest opptatt av, rettferdighet, likestilling og politikk. Hun har også lenge drømt om å fotografere krig og elendighet.

– Vi trenger sårt fotografer og journalister som vil ofre mye for andre mennesker. Jeg vet at jeg har lyst til å hjelpe andre, og at jeg alltid vil ha kameraet med meg. Og dersom jeg får gjøre dette gjennom krigsfotografi en gang, vil jeg se på det som å nå et stort mål. Slik situasjonen er i verden i dag, mener jeg det er en av de viktigste jobbene man kan ha, forteller Førde Skomsøy.

For tiden er hun imidlertid aktuell med et fotoprosjekt i Stongfjorden i Askvoll, der helt vanlige mennesker og dagligdagse øyeblikk skal fotograferes. Hun bor til vanlig i Trondheim, men kommer til å være mye i Stongfjorden det neste halvåret.

– Jeg skal dokumentere bygda og dens innbyggere. En dag håper jeg bildene blir vist i bokform, sier den ambisiøse 19-åringen.

– Alle mennesker har noe spesielt ved seg, og som fotograf er det min jobb å fange det i ett bilde. Ofte finner jeg mennesker jeg vet ville vært veldig gode fotomotiv. Dessverre er jeg ofte for sjenert til å gjøre noe med det, men det er noe jeg utfordrer meg selv på hver dag.

Fotografi i form av kunst er også viktig for den unge bremanger-jenta. Hun er opptatt av at kunst skal være med på å utfordre samfunnet, ved blant annet å sprenge grenser.

– Det er viktig å beholde de profesjonelle fotografene også, noen som objektivt kan skildre urettferdigheten der ute, og som kan gå foran med en sterk stemme.