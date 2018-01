Får lovnad om at leikeområdet ikkje blir gravplass

Nyheter

Det var i samband med planarbeidet for utvidinga av gravplassen ved kyrkja i Kjølsdalen at rektoren og foreldrearbeidsutvalet (FAU) sende eit felles innspel der dei peika på verdien leikeskogen har for skulen.

– På kartet som er lagt ved som eit utkast i det første plandokumentet, var det teikna inn gravplass tre- til fem meter frå eksisterande gravplass nedover i leikeskogen og bortover mot skulen. Det var dette vi reagerte på, for området har stor verdi som leikeområde, spesielt for borna i barnehagen. Det gjorde at eg og fleire foreldre såg at her måtte vi vere merksame på saksgangen, seier Hals.

Kyrkja og skulen er nærmaste naboar i Kjølsdalen. Ifølgje Hals er naboskapet godt, og dei er innforstått med at kyrkja treng større gravplass.

– Det var ikkje noko klage- eller protestbrev, meir eit brev der vi bad om presisering fordi vi oppfatta det uklart. Og der vi også peika på kor viktig dette området er for oss. Vi er heilt innforstått med at gravplassen blir utvida nedover mot rv15, langs grensa vår mot vest. Det må i tilfelle fyllast mykje ut og støypast opp mot vegen. Då vil det bli så høgt at dei minste ungane som leikar i skogen ikkje vil merke noko særleg.

Kjølsdalen Montessoriskule opna dørene i august 2013 etter at kommunen la ned den kommunale skulen i bygda. I dag er miljøet i vekst etter tilflytting av barnefamiliar siste åra. 36 skuleelevar og 29 barnehageborn har kvardagen sin her.

– Eigarforholda her er at Kjølsdalen Montessoriskule eig bygget og litt av tomta rett rundt bygningsmassen. Men det store arealet rundt skulen og barnehagen er det Eid kommune som eig. Spørsmålet er om kommunen er tent med å ta frå barnehageborn uteområde for å lage gravplass. Då må dei i tilfelle svare for det. I følgje kjøpekontrakten på bygget har skulen og barnehagen full bruksrett på dei områda som er definert som uteområde, så kommunen står ikkje heilt fritt til å gjere som dei vil.Han har gjennomført synfaring med kyrkjeverje i Eid, Kristen Hundeide.

– Eg var skeptisk før synfaringa, men fekk inntrykk av at dei held fram planen med å utvide kyrkjegarden mot grensa vår i vest, og at vi dermed får behalde leikeskogen.

90 nye graver

– Eg kan love 100 prosent sikkert at det ikkje blir gravplass i leikeområdet.

Det seier kyrkjeverje Kristen Hundeide i Eid om planane for utviding av kyrkjegarden ved Kjølsdalen kyrkje. Han kallar saka «miskommunikasjon».

– På kartet som er lagt ved planutkastet, går streken på ein stad der det kan sjå ut som om vi er inne på leikeområdet. Når vi no går vidare til neste fase, er grensa justert slik at vi ikkje kjem inn på leikeområdet til skulen og barnehagen.

Han fortel at det er snakk om ei utviding med kring 90 graver, og at området ein går vidare med er det vest for leikeområdet, mellom eksisterande gravplass og rv15.

– Vi har fått innspel frå vegvesenet, skulen og bispedømet, og kjem med eit revidert forslag i løpet av halvanna månad. Vi har spelt inn for Eid kommune at vi ynskjer å samarbeide om ein felles reguleringsplan for heile området. Dette har vi enno ikkje fått avklart, seier Hundeide.

Han trur det vil ta eit par år før utvidinga er realisert.

– Planane skal vidare til Bispedømet for godkjenning. Så skal vi hente inn anbod og sjå om vi kan finansiere det. Det blir mykje støyping og oppfylling.