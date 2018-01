Langt færre kritiske røster på folkemøtet i Florø

Nyheter

Halvannen uke etter folkemøtet i Parken kulturhus på Raudeberg var Florø samfunnshus mandag kveld arena for folkemøtet om Kinn.

Floras ordfører Ola Teigen (Ap) og varaordfører Jan Henrik Nygård (V) innledet møtet før Vågsøy-politiker Edvard Iversen (V) orienterte kort om den politske situasjonen i Vågsøy der man i løpet av de kommende ukene skal ta stilling til om man skal gjennomføre en folkeavstemning.

Prosjektrådmann Terje Heggheim gikk deretter gjennom det som i grove trekk var den samme presentasjonen han holdt på Raudeberg.

Folkemøtet, som ifølge prosjektkoordinator Rolf Bjarne Sund trakk rundt 180 personer til samfunnshuset, ble avsluttet med en kort spørsmålsrunde. Her var det langt færre spørsmål enn det som var tilfelle på Parken kulturhus. De fleste av dem som grep mikrofonen var enten nåværende- eller tidligere politikere i Flora og/eller Sogn og Fjordane. Og med unntak at et spørsmål knyttet til hvordan havnevirksomheten i den nye kommunen skulle organiseres, ble det kun registrert røster som uttrykte til støtte til sammenslåingen.

Møtet var unnagjort på halvannen time.

Møtet ble streamet direkte av Flora kommune og et opptak av møtet vil trolig bli tilgjengelig på deres nettsider etterhvert.