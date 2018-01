Politiet vil ha tips etter «en meget trafikkfarlig situasjon»

Nyheter

Hendelsen skjedde tirsdag 9. januar mellom 14 og 14.30 ved gangfeltet ved taxisentralen i Måløy. To biler hadde stoppet for å slippe ungdomsskoleelever over veien, da en tredje bil kom kjørende og kjørte forbi.

Politiet har vært i kontakt med personen som foretok forbikjøringen, samt sjåføren i én av de to bilene som stoppet ved gangfeltet. Forklaringene rundt situasjonen er imidlertid sprikende, og politiet ønsker derfor mer informasjon i saken.

– Slik som meldingen er, med to kjøretøy som stopper for noen som skal krysse veien, og et tredje kjøretøy som kjører forbi, så er det åpenbart en meget trafikkfarlig situasjon, sier politibetjent Jan Arild Nervik ved Vågsøy lensmannskontor.

Ingen personer ble påkjørt som følge av forbikjøringen.

– Vi har foretatt flere avhør, men vi trenger flere vitner for å få saken fullstendig belyst, supplerer Nervik.