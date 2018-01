Styrket satsing i nytt selskap

Nyheter

Carisma Seafood i Carisma Fish AS og Arctic Linefish i Ervik Havfiske Gruppen er slått sammen til ett salgsselskap. Det nye selskapet videreføres under navnet Arctic Linefish AS.

Det opplyser det nye selskapet til Fjordenes Tidende mandag ettermiddag. Daglig leder Arild Aarvik i Carisma Fish AS sier at dette er en naturlig utvikling som følge av strukturendringer i internasjonal fiskeomsetning der også produsentene og innkjøperne blir færre og sterkere.

– Når to salgsselskap, med sine respektive tradisjonsrike lineselskaper i ryggen, går sammen om salg er målsettingen å bli mer konkurransedyktig. Både Arctic Linefish og Carisma Seafood er sterke merkenavn innen hvitfisk og har medarbeidere med lang erfaring som vil være med å utvikle selskapet videre. Miljøet i Maritim Park på Raudeberg ved Måløy vil styrkes som følge av satsingen, skriver selskapet i en pressemelding.

Stian Hjelle er ansatt som daglig leder for det nye salgsselskapet som ble etablert ved årsskiftet. Han kommer fra stillingen som salgsdirektør i Arctic Linefish AS før sammenslåingen, har bred erfaring fra salg og kjenner godt markedet for hvitfisk.

For Carisma Fish og Ervik Havfiske Gruppen er satsingen på et rendyrket salgsselskap et ledd i å bidra til økt verdiskaping av linefanget fisk med målsetting å skape økt lønnsomhet både for fiskeren og i produksjons- og salgsleddet.

Med en samlet posisjon som Norges største og ledende linebåtgruppe, med mange fartøy og et betydelig kvotegrunnlag for linefanget kvalitetsfisk, mener selskapet dette er en realistisk og riktig strategi.

– Etterspørselen etter hvitfisk er god, og vi samarbeider i dag med noen av de største foredlerne og varekjedene Europa, UK og USA, sier Stian Hjelle, som forklarer at det nye selskapet disponerer samlet store nok volum til at vi kan bli en foretrukket leverandør i verdensmarkedet for linefanget hvitfisk.