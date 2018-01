Når ein milepæl i morgon

Nyheter

For Fjord1 er det ein milepæl å sette i drift den første av to elektriske Fjord1-ferjer her. Søsterferja MF Eidsfjord blir sett i drift i sambandet så raskt som mogleg etter ankomst til Norge. MF Eidsfjord låg tysdag ettermiddag ved kai i Gijón på den spanske nordkysten.

Fjord1 opplyser at dei tradisjonsrike «Fjord1-svelene» blir å finne om bord som tidlegare. I samarbeid med Minibakeriet på Nordfjordeid sørger Fjord1 for at dei reisande mellom anna får kjøpe dagsferske sveler, smørbrød, kaffi og andre leskedrikkar om bord.

- I dei nye miljøkontraktane skal vi ha eit framhaldande serveringstilbod for våre reisande.Tilbodet om ferske og smakfulle Fjord1 bakevarer og varmkaffi består på Anda – Lote ferjene, fortel driftsdirektør i Fjord1, Andrè Høyset.