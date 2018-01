Nyheter

Namn: Per Kåre Nybakk

Alder: 54

Adresse: Raudeberg

Sivilstatus: gift

Yrke: Sjølvstendig næringsdrivande

Hobby: Båten Nybakk og familien

Aktuell med:

Leiar for komiteen som arrangerer Vikingfest etter mal av shetlandske Up Helly Aa i Turnhallen for andre gong laurdag 10. februar.

– Kvifor ein slik Vikingfest?

– Det er lite som skjer på denne tida av året, men vikingane feira jo at sola snudde. Vi feirer Jonsok, og at dagane blir lengre, i stor stil. Kvifor ikkje feire dagane som er litt for korte for oss alle, og i lag sjå framover mot lysare tider? Så ein kan kalle det ein solsnufest, eller eit vinterblot, eller kva ein vil.

– Kva skjer denne gongen?

– Det blir nok meir eller mindre over samme mal som i fjor, med fakkeltog, båtbrenning og dans og mat i Turnhallen.

– Så ein har fått tak i ein båt å brenne?

– Ja, alt er i rute no. Vi har båt som vi vil sette fyr på på fyllinga ved Sætren AS.

– Og så går ein i fakkeltog dit?

– Ja, faklar får vi frå Shetland i år. Dei står ferdige og klare, og ventar berre på båten som skal frakte dei over.

– Oppmodar ein også i år om å kle seg ?

– Vi håpar jo at flest mogleg kler seg ut, men det går sjølvsagt an å kome utan også. Men vi premierer dei som har det flottaste kostymet, ein premie for kvinner og ein for menn.

– Kva skjer i Turnhallen?

– Vi kjem til å bruke både første og andre etasje. Nede blir det vist film frå Up Helly Aa som skal vere på Shetland no den 31, januar. Det blir også matservering og bar. Oppe blir det musikk og bar. I år er det PaulZindres som spelar.

– Kjem det besøk frå Shetland?

– Vi håpar det. Eks-jarlen Graham, som var her i fjor, har veldig lyst, men det er ikkje sikkert han får det til. Elles er Shetlands «convener» også invitert og vi ventar på svar. Men om ingen av dei skulle kunne kome, kjem det i alle fall ein shetlender fra Gursken! Han er ein av musikarane som spelar med Up Helly Aa, og han spelte mellom anna i Måløy sist dei var her på Måløydagene.

– Kven er Vikingfesten for?

– Den er for absolutt alle som er over 18 år. Og om det er nokon som er under 18 år, og som synest dette ser gøy ut, er det fullt mogleg å vere med på fakkeltog, båtbrenning og det som skjer i gata.