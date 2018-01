Christian har fått internasjonal pris

Nyheter

– Det er nok mange som fortjener å vinne en pris, og denne gangen var det jeg som var heldig og fikk den, forteller Haug Eide til Fjordenes Tidende.

I midten av mars drar han til London får å motta prisen. Selve prisutdelingen vil finne sted i Burlington House i London.

Vulkanske rørsystemer

Haig Eide, som er fra Osmundsvåg i Vågsøy, arbeider ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), og forsker blant annet på «rørsystemene» i jordskorpen som fører magma til vulkaner.

Nylig fikk han beskjeden om at han er tildelt den høythengende prisen JGS Early Career Award for 2017 av redaksjonen i Journal of the Geological Society (JGS).

Det prisbelønte arbeidet handler om hvordan vulkanske rørsystemer blir styrt av bergartene som er under vulkanene.

Arbeidet er gjort ved å undersøke rørsystemer under vulkaner som fantes på Østgrønland for mange millioner år siden, og er gjort i samarbeid med forskere fra University of Aberdeen og Universitetet i Oslo, ifølge en pressemelding.

Skulle forske på andre ting

– Vi reiste i felt til Østgrønland for å forske på helt andre ting, men da vi kom dit så vi at klippene der har kanskje verdens beste eksempel på sprekkesystemer som fører magma, eller smeltet stein om du vil, til vulkaner. Da var det bare å sette i gang, ta kontakt med noen av de flinkeste i verden på dette temaet, og samarbeide med dem, forteller Haug Eide til Fjordenes Tidende.

– Det å få en slik pris viser at vi arbeider med gode data og moderne metoder i et fagfelt som er spennande, og vi har bare så vidt begynt. Det kommer til å komme mange spennande resultat om dette temaet fra oss framover, supplerer han.

Resultatene i vågsøyværingens artikkel kan legge grunnlaget for å øke forståelsen av prosesser i magmakammer under vulkaner, å bedre kunne tolke data fra aktive vulkaner, og for å bedre kunne lete etter reservoarer i områder der det var vulkaner tidligere, slik som i havområdene rundt det nordlige Atlanterhavet, ifølge pressemeldingen fra UiB.

Forsker også på flom og ras

I Bergen arbeider Christian Haug Eide for det meste med forsking og undervisning.

– I tillegg til dette vulkanprosjektet, arbeider vi også med flom og ras på Vestlandet; og landskapsutvikling over svært lang tid i de nordlige delene av Norge, Finland, Russland og Barentshavet. Ellers underviser jeg blant annet feltkurset i petroleumsgeologi, forteller han.