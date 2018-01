Her er rektorens råd til elevene

Nyheter

Mandag skal rektor Åsta N. Røed ønske elevene velkommen til et nytt år ved Måløy vidaregåande skule. Hun håper jentene tar med seg helt andre ting enn unødvendig stress til første skoledag.

– Jeg skulle ønske de kunne senke skuldrene av og til, sier rektoren og viser til sin erfaring med at flere jenter enn gutter sier de opplever stress i skole-hverdagen.

Denne forskjellen mellom jenter og gutter finnes også på fylkesnivå. Det viser resultatene fra ungdomsundersøkelsen Ungdata som ble gjennomført tidligere i år. Måløy vidaregåande skule var blant skolene som deltok i undersøkelsen.

Tallene viser at jenter opplever mer stress rundt skolearbeidet enn det gutter gjør, og at flere jenter mener det er viktig med gode karakterer.

Jentene bruker også generelt mer tid på leksene, og gjør oftere skolearbeid i helgene enn guttene. Jentene uttrykker også oftere at de er mindre fornøyde med utseendet sitt, og at de oftere er skuffet over seg selv.

Rektoren tror det er flere årsaker til disse forskjellene.

– Jenter er kanskje flinkere til å åpne seg enn gutter, samtidig som skolene kanskje ikke er flinke nok til å «fange opp» guttene som sliter.

Hun tror presset jentene opplever i skolehverdagen kan være noe av årsaken til at det er flere jenter enn gutter som sier de sliter med psykisk helse.

– Blant elevene er det en del jenter som sliter med angst og depresjon, forteller hun.

Rektoren tror imidlertid jaget etter toppkarakterer kan være et stressmoment blant jentene.

– Nå for tida vil alle ha femmere og seksere. Noen elever får det til, mens andre ligger på treere og firere, og presser seg selv til å få bedre karakterer. De føler at de aldri strekker helt til, og får det ene nederlaget etter det andre. De bruker mye energi, men lykkes ikke. Jeg mener at det for noen kan være helt greit å få middels gode karakterer, men at man selvfølgelig alltid må gjøre sitt beste, smiler rektoren.