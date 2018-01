140 meter passert i den nye tunnelen

Nyheter

Dei første hundre meterane har medført ekstra sikring av fjellet fordi det er soner med slepper og sprekkar i fjellet. Dette er blitt sikra med betong som vert spruta på fjellet og deretter blir det bora og montert boltar.

– Soner som vi har bygd tunnel gjennom er blitt registrert av geologar før bygging starta og var derfor ei kjent problemstilling som kunne oppstå, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp i ei pressemelding.

På Gatteneset ved planlagt tunnel start, vart det før jul avdekka at fjellet over dekning til tunnel ikkje var som forventa.

Prosjektet bestemte å flytte senterlinja for tunnelen slik at det vart akseptabel dekning med fjell over tunnelen. Endringar som er utført ligg innanfor regulert område for veg i reguleringsplan. Per i dag er det for tidleg å sei om dette vil påverke sluttdato for prosjektet, heiter det i meldinga

Lemminkäinen og Volda Maskin har 20–25 personar i arbeid på prosjektet og Statens vegvesen har 2–3 personar. Det vert arbeidd skift i tunnel og 4 dagars veke på veg i dagen.