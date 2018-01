Måtte rykke ut til sjåfør som nektet å ta i mot hjelp

Nyheter

Sjåføren har så langt nektet å ta imot hjelp fra bilberger, men politiet bekrefter overfor Fjordenes Tidende klokken 20 mandag kveld at både de og bilberger nå er på stedet.

- Vi regner med at det blir en løsning på dette snart, opplyser operasjonssentralen.

Det er glatt føre på strekningen mellom Isane og Svelgen som gjør at vogntoget står fast. Politiet opplyser at vogntoget sperrer deler av vegbanen slik at en brøytebil ikke har kunne passere på stedet.

- Kan ikke politiet pålegge sjåfører å ta imot hjelp fra bilberger når kjøretøyet hindrer trafikkavviklingen?

- Jo, vi kan pålegge han det, men så langt har vi ikke valgt å gjøre det.

- Hvorfor ikke?

- Vi fikk ikke melding om dette før klokken var halv seks. Så har det vært litt frem og tilbake. Sjåføren mener han skal klare dette selv og vi satser vi får en løsning på det nå, opplyser operasjonssentralen, som forklarer at politi fra Florø rykket ut til hendelsen.