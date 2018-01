Stolt over pantelotterirekord i fylket

Nyheter

Siden starten i 2008 har Pantelotteriet bidratt med 195 millioner kroner til Røde Kors. Det betyr at lotteriet har blitt en av organisasjonens største inntektskilder. Halvparten av midlene går til Røde Kors lokalt.



– Det er kjempeflott at så mange i Sogn og Fjordane vil støtte Røde Kors når dei pantar flasker. Dette er inntekter som går rett inn i våre humanitære aktivitetar rundt i alle lokalsamfunn, seier distriktsleiar Synøve Sande i Sogn og Fjordane Røde Kors.

– Dette kan vere det som skal til for å starte ein ny aktivitet for ei sårbar gruppe i kommunen. Pengane kan vere nok til at no kan vi gjere ei investering i utstyr i eit hjelpekorps. Eller det kan ver det som skal til for at besøkstenesta får økonomi til å ta med dei eldste på ein koseleg tur, eller midlar til å drive inkluderingstiltak som språkkafe. Så tusen takk til alle som trykker på Røde Kors-knappen på panteautomaten. De bidreg til at Røde Kors kan drive godt i dykkar lokalsamfunn, seier distriktsleiaren.



På landsbasis brukes i gjennomsnitt 12 prosent av all pant som innsats i Pantelotteriet. Butikken med høyeste markedsandel i Sogn og Fjordane er Meny Sogndal hvor 16,34 prosent av tomflaskene satses i lotteriet. Butikken i Sogn og Fjordane som skapte mest penger til Røde Kors' Pantelotteri er Rema 1000 Stryn. Herfra kom det inn hele 75 000 til lotteriet i 2017.



I 2017 var det 11 personer som vant toppgevinsten på én million kroner. Siden starten i 2008 har 53 personer blitt millionærer i Pantelotteriet.



Topp 5 butikker i Sogn og Fjordane i markedsandel i 2017 (andel av panten som satses i Pantelotteriet)

1. Meny Sogndal 16,34% (Omsetning: Kr. 29 588)

2. Spar Aurland 14,27% (Omsetning: Kr. 39 276)

3. Rema 1000 Sandane 13,86% (Omsetning: Kr. 65 488)

4. Kiwi Årdalstangen 13,59% (Omsetning: Kr. 35 763)

5. Rema 1000 Årdalstangen 13,59% (Omsetning: Kr. 31 744)

Topp 5 butikker i Sogn og Fjordane i omsetning i 2017 (bidrag til Pantelotteriet)

1. Rema 1000 Stryn 75 000 kroner

2. Rema 1000 Sandane 65 488 kroner

3. Rema 1000 Nordfjordeid 59 110 kroner

4. Rema 1000 Førde 56 505 kroner

5. Kiwi Stryn 52 447 kroner



Disse lokallagene fikk mest i Sogn og Fjordane i 2017

1. Førde Røde Kors 26 782 kroner

2. Flora Røde Kors 24 921 kroner

3. Vågsøy Røde Kors 23 862 kroner

4. Stryn Røde Kors 20 710 kroner

5. Sogndal Røde Kors 20 117 kroner