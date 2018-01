Plasserer ut 14 splitter nye livbøyer

Nyheter

Dette skjer etter at 20 personer omkom i drukningsulykker i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i fjor. Livbøyene skal øke sikkerheten i de to fylkene.

– Vi vet at tilstedeværelsen av Tryg-bøyene øker sikkerheten i områdene der de henger. Siden de første ble utplassert i 1952 har livbøyene bidratt til å redde over tusen personer fra å drukne, sier Monica Rimestad, samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring i en pressemelding.

De 14 nye livbøyene vil alle bli utplassert langs sjø og vann, mange i tilknytning til marinaer.

Måløy havneservice, som også driver bensinstasjonskjeden MH24, vil stå for utplasseringen, være fadder for livbøyene og besørge vedlikeholdet av livbøyene.

– På eget initiativ ba vi Tryg om å få såpass mange nye livbøyer, og er superfornøyd med at det lot seg gjøre. Ettersom vi er lokalisert i Sunnfjord, Nordfjord og på Sunnmøre føler vi et ansvar for sikkerheten til sjøs og langs kysten, og er glad for å kunne bidra til dette gjennom livbøyene, sier Gaute Vorren, økonomisjef og forsikringsansvarlig i Måløy Havneservice.