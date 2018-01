Vil ha ny utgreiing etter at prisen er nær dobla

Nyheter

Det var i utgangspunktet løyvd 15,2 millionar kroner til prosjektet. Totalt er arbeidet med ombygging og oppgradering av Eid eldretun no kostnadsrekna til 27.976.000 kroner.

Treng fleire hender på omsorgssenteret Formannskapet i Eid har gått inn for å bruke 3,3 millionar på å opprette nye stillingar ved omsorgssenteret Hogatunet.

Fjordabladet skriv at administrasjonen i utgangspunktet såg føre seg at byggearbeidet ikkje skulle kome inn under reglane for hovudombygging. Men at ein under prosjektering og i dialog med bygningsmyndigheitene kom til resultatet at det må reknast som ei hovudombygging og at ein må ta omsyn til byggereglane.

Eit fellesframlegg frå Tore Hjelle (H) og Sigurd Reksnes (Sp), som vart samrøystes vedteke, seier at formannskapet at dei ber om at det vert gjort greie for om det er mogeleg å få statleg finansiering til prosjektet. Vidare ber ein om at det vert gjort greie for om ombygginga vil stette dei framtidige behova til helse og omsorgstenesta for heildøgns omsorgsplassar og omsorgsbustader.

Formannskapet ber også administrasjonen greie ut alternative løysingar for utbygging av Eid Eldretun nærast mogeleg opphavlege rammer.