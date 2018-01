Navnet på Vågsøy sitt nye vekstselskap er klart

Nyheter

Etter å ha samlet inn forslag gjennom en navnekonkurranse, «uoffisielle kanaler», og fra elever ved Måløy vidaregåande skule, lanserte styringsgruppa fem navn som de ville at Fjordenes Tidende sine lesere skulle stemme over. Da undersøkelsen ble avsluttet var det hele 67 prosent (216 stemmer) som hadde stemt på Måløy Vekst. Nest beste forslag, Kyst Vekst, fikk kun 18 prosent av stemmene (59).

– Resultatet i undersøkelsen var tydelig og styringsgruppa liker navnet godt, så da var valget lett. Måløy Vekst har blitt brukt tidligere, men styringsgruppa ser ingen problemer med å lande på et navn som tidligere har vært brukt, opplyser styringsgruppa onsdag.

– Måløy Vekst er et navn som mange har positive assosiasjoner til og det navnet som fikk klart størst oppslutning. Vi kommer dessuten til å ha gode forbindelser med både Flora/Kinn og innover i Nordfjord, og da vil det være definerende å ha Måløy i navnet. Det viktigste for oss er imidlertid at innholdet i selskapet, og det selskapet faktisk skal jobbe med, er av høy kvalitet. Et navn vil ofte bli likt med tiden hvis folk ser at selskapet skaper positive resultater for lokalsamfunnet, sier leder Øyvind Reed i styringsgruppen for det nye vekstselskapet i Vågsøy.

Styringsgruppen jobber nå videre med finansiering av selskapet og forslag til et nytt styre før de vil innkalle til generalforsamling i løpet av noen uker.